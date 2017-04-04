В Хакасии автомобиль съехал в кювет, сбил корову и перевернулся

04.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В ДТП пострадали водитель и пассажир опрокинувшейся машины, мужчины госпитализированы.

Накануне водитель 1978 года рождения за рулём автомобиля ИЖ 2126020 двигался по трассе «Абакан – Ак-Довурак» со стороны столицы Хакасии. На 131 километре мужчина не справился с управлением, съехал в левый кювет, сбил корову. после чего машина ещё и перевернулась.

В результате ДТП, 38-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы рёбер со смещением, ушибленные раны лица, шеи, головы, закрытый компрессионный перелом позвоночника.

Пассажир перевернувшегося автомобиля,мужчина 1978 года рождения, получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, закрытый перелом рёбер, ушибленные раны головы, лица, локтевого сустава, множественные кровоподтёки, ссадины тела. Оба пострадавших госпитализированы.

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