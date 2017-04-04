В Хакасии будут приняты дополнительные меры по антитеррористической безопасности

Такую задачу поставил Глава Хакасии Виктор Зимин. На особый контроль будут взяты объекты транспортной инфраструктуры — Абаканский аэропорт, железнодорожный вокзал и Абаканский автовокзал через которые ежедневно проходят сотни людей.

Сегодня прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии, провёл которое заместитель руководителя республики Николай Попов. В связи с трагическими событиями в Санкт–Петербурге руководитель республики поручил провести дополнительные обследования по обеспечению мер безопасности в «Аэропорту Абакан», на железнодорожном вокзале, и уделить особое внимание Абаканскому автовокзалу, а также отдельно взять под контроль пассажирские перевозки на межрегиональных и на междугородних маршрутах. Решено взять на контроль школы, больницы и другие учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Наряду с этим поручено проконтролировать работу частных охранных предприятий, осуществляющих защиту данных объектов. Не осталось без внимания проведение массовых общественных мероприятий. При этом отдельный акцент был сделан на необходимость проведения разъяснительной работы с населением, сообщается на сайте правительства РХ.

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