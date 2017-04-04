В Хакасии пройдет акция «Всемирный день здоровья»

Так в Абакане перед дворцом молодежи 6 апреля с 17 часов будут работать несколько тематических площадок: «Проверь своё здоровье», «Психологическое здоровье», «Здоровое поколение», «Время заняться спортом», «Жизнь без зависимостей».

Всемирный День здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В этом году темой кампании будет борьба с депрессивными состояниями. Цель акции нацелить людей, находящихся в кризисных ситуациях, обращаться за помощью к специалистам. Напомним, в Абакане работает бесплатно и анонимно республиканский Антикризисный центр, по улице Ленина, 36. Кроме того, в республике экстренную психологическую помощь можно получить у медицинских психологов по круглосуточному телефону доверия: 8-800-250-4425, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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