В Хакасии возбудили уголовное дело по факту гибели подростка на опоре ЛЭП

Следственные органы провели проверку и решили более детально исследовать обстоятельства происшествия, случившегося 19 марта в Черногорске.

Двое подростков самостоятельно залезли на высоковольтную опору № 19 на территории предприятия «СУЭК Хакасия» в микрорайоне «Кирзавод». Школьники хотели сфотографироваться. Несовершеннолетних ударило электрическим током. Юноша 14 лет скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, второй пострадавший был госпитализирован в Черногорскую межрайонную больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следком продолжает расследование уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

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