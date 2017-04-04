В Хакасии заработает кулинарный туристический маршрут

04.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Простой и вкусный способ познакомиться с традициями и культурой хакасов будет доступен гостям республики уже в самое ближайшее время.

Туристический маршрут разрабатывается министерством культуры республики совместно с давним партнером – рестораном «Хакасия». Туристы не только попробуют традиционные хакасский блюда, но и примут участие в их приготовлении, узнают старинные рецепты и секреты, делающие вкус блюд особенным – с привкусом степного ветра, жаркого солнца и запахом дыма. Не менее интересной будет экскурсионная составляющая тура, недаром Хакасию называют «Музей под открытым небом», сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ. Презентация тура состоится на Международном культурно-туристском форуме Сибер Ил, который пройдет в Хакасии с 29 июня по 1 июля.

 

 

 

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