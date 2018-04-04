Вдова Евгения Евстигнеева хочет родить ребенка



Ирина Цывина нашла счастье в отношениях с коллегой по работе Денисом Сердюковым. Актриса полностью доверяет своему избраннику и говорит, что мечтает родить ему ребенка. Сердюков может распоряжаться имуществом Цывиной и представлять ее интересы в суде.

Вот уже длительное время 54-летняя актриса Ирина Цывина встречается с 48-летним Денисом Сердюковым, известным зрителям благодаря роли в фильме «Легенда №17». Влюбленным не мешает разница в возрасте. Их первый выход в свет состоялся год назад в рамках фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске. Совместное появление Цывиной и Сердюкова на красной дорожке вызвало немало разговоров. Позднее артисты признались, что очень счастливы и настроены весьма серьезно.

В недавнем интервью Цывина заявила, что готовится к пополнению в семье. Актриса мечтает подарить избраннику ребенка.

«Вчера с Денисом ходили в церковь. Отстояли там всю службу. Это хороший знак, что храм нас впустил. Мы расценили это как благословение свыше. Всерьез задумались с Денисом о совместных детях. Хочу родить ему двойню», – призналась Ирина.

Актриса полностью доверяет второй половинке. Цывина считает, что ей нечего скрывать от Сердюкова. Поэтому оформила на него генеральную доверенность. Теперь Денис может представлять интересны Ирины в суде и распоряжаться всем ее имуществом. Женщина уверена, что возлюбленный не станет идти против нее.

Идиллию в отношениях Цывиной и Сердюкова нарушают судебные разбирательства актрисы с сыном ее последнего мужа Александра Благонравова. Александр Благонравов-младший претендует на часть имущества, принадлежащего Ирине. Пытаясь поставить точку в конфликте с молодым человеком, Цывина согласилась пойти на мировую. Однако Благонравов-младший внезапно изменил свою позицию и отказался от договоренности.

Недавно в Москве прошла пресс-конференция по поводу ситуации, в которой оказалась актриса. Сама Цывина не смогла присутствовать на общении с журналистами. Звезда ударилась головой и потеряла сознание. Интересы артистки представлял ее возлюбленный Денис Сердюков. Адвокат Ирины Юлия Вербицкая заявила, что они намерены бороться до конца. Заседания по делу Цывиной будут проходить в Тверском суде в закрытом режиме.

Как утверждает актриса, у нее есть материалы, которые могут заставить Александра Благонравова-младшего прекратить борьбу за имущество. По словам Цывиной, она располагает информацией, затрагивающей его отца. Женщина обнародует эти данные, если пасынок не примет какого-либо решения в ближайшее время.

«Поверьте, это сенсационные факты. Например, то, что я заняла у американских друзей один миллион долларов для развития бизнеса мужа, а он в итоге обанкротил компанию», – поделилась Ирина с изданием «Экспресс-газета».



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