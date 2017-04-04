Выставка «ХакСтройЭкспо-2017» намечена на 13 апреля

В Абакане 13 апреля стартует Специализированная выставка «ХакСтройЭкспо-2017», чьим ключевым направлением в текущем году станет экологическое строительство с его тремя составляющими: энергоэффективностью, экономичностью и комфортом.

Ежегодная площадка будет функционировать в течение трех дней, ее организаторами являются Правительство РХ, ВК «Сиб-Инфо ЭКСПО», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии, Республиканский центр поддержки предпринимательства, компания «Город мастеров».

Часть обширной экспозиции будет посвящена отделочным материалам, в том числе и обоям, не теряющим с годами своей популярности среди потребителей, несмотря на появление множества инновационных продуктов для оформления стен. Широту этого сегмента наглядно демонстрируют сегодня не только специализированные выставки, но и такие интернет-магазины, как ДомДомыч.ру, представляющие товары от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Обои здесь удобны в изучении за счет отличной структурированности каталогов по производителям и странам, типам материалов, их цветовым решениям, а также возможностям применения в тех или иных помещениях.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







