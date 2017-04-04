Хакасия приняла участие в Международной выставке «Енисей-2017»

В конце марта Республика Хакасия приняла участие в крупнейшей Международной туристической выставке «Енисей», представив на ней несколько своих основных продуктов, в том числе и курорт «Озеро Шира», Государственный комитет по туризму РХ, туроператора Discovery.

Ежегодное мероприятие прошло уже в девятнадцатый раз при содействии Министерства культуры Красноярского края, ВК «Красноярская ярмарка», Красноярского регионального союза туриндустрии.

Участники встречи смогли представить свои товары и услуги, а посетители получили прекрасную возможность ознакомиться в одном месте с огромным количеством актуальных предложений туристической отрасли. Впрочем, аналогичные площадки, позволяющие составить достаточно полную картину о доступных продуктах и приобрести оптимальные из них, существуют сегодня и на постоянной основе, а именно, в Интернете в виде сервисов, предлагающих туры в Испанию и другие страны от множества участников рынка. На таких сайтах удобно проводить подбор интересующих предложений: для данных целей предназначены фильтры, куда вводятся параметры интересующих путешествий. Дополнительно виртуальные ресурсы дают рекомендации относительно поездок в различные уголки мира в разные годовые периоды.

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