Хакасское УФАС признало администрацию Усть -Абаканского района нарушившей закон о защите конкуренции

04.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Нарушение выразилось в расчете арендных платежей для Абаканского Отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» за 2014-2016 годы.

 

 

Райсовет  принял коэффициенты арендной платы, антимонопольщики признали их незаконными. Совет согласился, но управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района продолжало взимать аренду по этим коэффицентам, игнорируя предписания антимонопольного органа. В результате «МегаФон» был поставлен в не равные условия с участниками рынка и изрядно переплатил. Хакасское УФАС признало управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района  нарушившим закон о защите конкуренции. Кроме того, ему  предписано произвести перерасчет арендных платежей для Абаканского Регионального Отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон».

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