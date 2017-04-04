Хакасское УФАС признало администрацию Усть -Абаканского района нарушившей закон о защите конкуренции

Нарушение выразилось в расчете арендных платежей для Абаканского Отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» за 2014-2016 годы.

Райсовет принял коэффициенты арендной платы, антимонопольщики признали их незаконными. Совет согласился, но управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района продолжало взимать аренду по этим коэффицентам, игнорируя предписания антимонопольного органа. В результате «МегаФон» был поставлен в не равные условия с участниками рынка и изрядно переплатил. Хакасское УФАС признало управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района нарушившим закон о защите конкуренции. Кроме того, ему предписано произвести перерасчет арендных платежей для Абаканского Регионального Отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон».

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