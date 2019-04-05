12 актеров, которых мы не знали молодыми

Единственная индустрия, где востребованы люди разных возрастов - и дети, и те, кому уже далеко за.., - это кино. В современном кинематографе дети так же востребованы, как старики и взрослые. Только вот популярность завоевывает далеко не каждый.

Есть ряд возрастных актеров, без которых сегодня сложно представить мир кино. Кроме того их объединяет то, что мировую и вполне заслуженную славу они получили именно в зрелом возрасте. А вот в молодости мало кому было до них дело.

Морган Фримен

Сложно в это поверить, но Морган заставил говорить о себе весь мир лишь в 50 лет. Неудивительно, что часто шутят о том, что актер уже родился старым и веснушчатым. Хотя по другой версии, каждый раз, когда Фримен объясняет происходящее, он получает веснушку.

Майкл Гэмбон

Вообще, Гэмбон уже с ранних лет был известен у себя на родине в Британии. Ему довелось играть в национальном театре под руководством самого сэра Лоуренса Оливье. А вот мировая слава ждала актера в 64 года, когда ему досталась роль Альбуса Дамблдора в экранизации саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.



Томми Ли Джонс

Практически все свои молодые годы актер посвятил театру, периодически играя и в кино. На экранах Джонс появлялся обычно на вторых ролях, но даже там был заметен. Настоящая популярность пришла к нему после ленты «Беглец», когда ему стукнуло уже 47 лет.



Патрик Стюарт

Возможно, 47 лет — какой-то знаковый возраст в кино? Ведь не только Томми Ли Джонс получил заслуженное признание, но и Патрик Стюарт. Сегодня большинство знает его, как профессора Чарльза Ксавье, но гораздо раньше его прославила роль капитана «Энтерпрайза» Жана-Люка Пикара.

Дайана Ригг

Сложно сказать, что в молодости актриса не была популярной, роль девушки Бонда — это не просто так. Отчасти на ее популярности сказалось то, что значительную часть жизни она посвятила театру. Но внезапно после 70 лет актриса сумела еще раз заявить о себе, став одним из персонажей культовой «Игры престолов».

Чарльз Дэнс

Для Дэнса «Игра престолов» также стала своего рода реанимацией карьеры и путем к всемирной славе. Несмотря на множество ролей и орден Британской империи, лишь роль Тайвина Ланнистера сделала его суперзвездой. И это в 63 года!

Алан Рикман

Еще один великолепный британский актер. Только вот Рикман понял, что покорив родину, пора покорять мир. Уже в 42 года актер отправился в Голливуд, где роль в «Крепком орешке» принесла ему всемирную известность. Которую окончательно закрепила роль Северуса Снейпа в лентах о Гарри Поттере.

Бренда Блетин



У девушки была нелегкая жизнь, перевернув которую, в 30 лет она дебютировала в Королевском национальном театре, а спустя еще 5 лет и в кино. Но мировая слава ждала ее лишь к 50 годам, когда она снялась в ленте «Тайны и ложь». BAFTA, «Золотой глобус», номинация на «Оскар» и мировая популярность.



Мелисса Маккарти

Еще несколько лет назад о харизматичной толстушке мало кто слышал, а ведь она уже давно снималась в кино. И лишь в 41 год она сумела вытащить золотой билет, сыграв в «Девичнике в Вегасе». Теперь Мелисса — одна из главных комедийных звезд.

Вупи Голдберг

В 80-90-х годах ее имя звучало буквально на каждом шагу. Одна из немногих актрис, удостоенная практически всех существующих наград. Вот только успех пришел к Вупи лишь после 35 лет. Хотя тут всё просто: до этого она посвящала всё свое время театру, пишет boom.ms.

Лесли Нильсен

Актерскую карьеру Лесли начал еще в послевоенные годы, но ему доставались лишь вторые и третьи роли. В 80-е годы актер решает круто сменить амплуа и вместо серьезного героя он становится туповатым пенсионером-плейбоем. Первый фильм — комедия «Аэроплан», которая и приносит ему мировое признание.

Жан Рено

Неожиданно, да? Рено долгое время пытался построить карьеру в кино, но особых успехов не достигал. До тех пор, пока не повстречал Люка Бессона, который и сделал его звездой. На тот момент Рено уже было 37 лет.

Если подумать, эти люди — замечательный пример для подражания. Ведь несмотря на все неудачи, они продолжали идти вперед, веря в себя или успех. А сейчас имя каждого из них — почти легенда. Уж для чего, а для творческой деятельности возраст точно не помеха!



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