8 апреля в 11.00 в Абакане состоится митинг против терроризма

Глава Хакасии Виктор Зимин поддержал инициативу Общественной палаты РХ по проведению митинга. В мероприятии, которое состоится на Первомайской площади, могут принять участие все желающие, чтобы заявить о своём негативном отношении к распространению угрозы уничтожения мирного населения.

— Наша страна вновь столкнулась с террористической атакой на обычных граждан, которые 3 апреля ехали по своим делам в вагоне питерского метро, — сказал Виктор Зимин. — Вот это самое страшное, что под прицелом бандитов находятся мирные жители, на которых нападают внезапно, не давая возможности хоть как-то защититься. С таким подлым беспощадным отношением к людям нужно вести постоянную непримиримую борьбу.

Хакасия всегда славилась стабильностью, спокойствием и гостеприимством. На нашей территории свой дом обрели десятки различных национальностей, которые мирно уживаются друг с другом. Мы должны уберечь и сохранить это важнейшее преимущество региона, сплотиться, стать внимательнее и учиться давать отпор этому злу, — подчеркнул

руководитель республики.

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