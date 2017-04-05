Большая перемена

Интернет, считает учитель русского языка и литературы абаканской школы № 1 Инна ИГНАТЕНКО, ставшая победителем республиканского конкурса «Учитель года — 2017», разделил нашу эпоху на «до» и «после».

— Мы живём в переломное время — время больших перемен, — говорит Инна Сергеевна. — Сегодня мы только приспосабливаемся к ним во всех сферах жизни, а в образовании — особенно. И методы преподавания, и роль учителя требуют такому моменту соответствовать.

Интернет-страничка для Беликова

— Инна Сергеевна, для начала традиционный вопрос: почему вы выбрали профессию литератора?

— Любила читать, любила литературу, потому — прямой путь на филфак ХГУ. Конечно, в этой любви существуют предпочтения: мой конёк — фантастика, включая фэнтези и антиутопию. Я даже диплом писала: «Эволюция романа-антиутопии в русской литературе» («Легенда о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Мы» Замятина и «Москва 2042» Войновича). Мне тесно в рамках школьной программы, и мы с учениками много чего читаем «помимо», например, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

— Я не удивляюсь, почему у вас оригинальные уроки... Дети отрывают головы от планшетов?

— Гаджеты стали для детей частью их жизни. Я не против, когда ребята читают тексты в электронном виде (но не сокращённые

варианты, иначе дети отходят от огромного пласта культуры книжной). Они по умолчанию входят в Интернет на уроках русского, если нет под рукой сборника правил или чтобы посмотреть значение какого-то слова.

— Так что во избежание зла...

— Не можешь подавить — возглавь, а возглавив, в нужное русло направляй. Профессия учителя уникальна уже тем, что мы сами учимся — постоянно. Как раз для того, чтобы иметь право «направить». Сегодня мои девятиклассники (я руководитель в 9 «Б») — уже «третьи» дети, которых я веду с пятого по одиннадцатый класс. И, казалось бы, программа одна и та же — но с каждым выпуском всё меняется, приходится учиться у детей. Я иногда, читая их сочинения, думаю: «Боже мой, я бы так написать не смогла». Поколения меняются, и мы просто обязаны преподавать по-другому, когда понимаешь, что старые методы не работают. И эти новые методы ребятишки подсказывают сами.

— Например?

— Тот урок, с которым я победила на конкурсе: «Чем живёт Беликов?» по «Человеку в футляре» Чехова. Сейчас у всех есть страницы в соцсети, и я придумала такой ход: Беликов обращается за помощью к девятиклассникам — помочь ему создать страницу в соцсети. По сути, задача была — дать характеристику этого героя Чехова. Но, согласитесь, для ребёнка услышать сочетание «характеристика литературного героя» — очень скучно. (Мы с учениками уже создавали странички по русскому языку, например, для сложноподчинённых предложений, и они делали это по группам самостоятельно.) Ребятишки из ширинской школы, где проходил конкурсный урок, заинтересовались чрезвычайно.

Подготовиться к этому уроку мне помогала вся наша школа. Я взяла старый мультфильм, ещё советский — «Человек в футляре», учитель информатики сделал из него нарезку, а историк записал голос Беликова. Учителя отсматривали, я что-то переделывала, работа шла колоссальная. При такой поддержке я просто обязана была выйти в финал. Ещё хочу отметить, что атмосфера на конкурсе была очень живой, доброжелательной. Я очень люблю такие встречи, ведь у каждого — свои находки, свои изюминки, здесь же вообще весь цвет хакасского учительства собрался.

— Кстати, о «цвете» учителей. Так и хочется сказать слово «миссия»...

— И миссия наша особая. Мы — уникальное поколение педагогов, потому что знаем язык, который с появлением Интернета тоже разделился на «до» и «после», мы знаем язык книг — огромнейший пласт культуры. Современные же дети — это язык образов и язык цифры. Нам нужно «перевести» для них язык книг, иначе этот пласт культуры просто потеряется. Помните ролик, где мальчик учит стихи «Травка зеленеет...»? Он плачет, не понимает смысла, в результате — претензии и к поэту, и к литературе в целом. Ведь эти произведения были написаны очень давно, и наша задача — помочь детям понять этот язык. Лучше дать текст в электронном виде, чтобы все непонятные слова ученики посмотрели в Интернете. Мы читаем сплошной текст и мы его понимаем, а ребятам нужна система гиперссылок, тогда, работая самостоятельно, они начинают понимать, что за каждым таким словом — определённый образ, определённое значение.

Любила ли Маргарита Мастера?

— Как я понимаю, вы требуете прежде всего знания текстов произведений.

— А как иначе? Я говорю детям: «Всё, что вы сумели подтвердить текстом, — это ваше право, ваша интерпретация, ваше видение образа, даже если оно с моим не сходится». Я им, случается, и провокационные темы для сочинений даю. Например, мы «традиционно» любим Татьяну, а Онегина за что-то осуждаем. И тему я сформулировала так: «За что люблю Онегина и не люблю Татьяну?» Выберете или нет — ваше дело. Несколько человек, почувствовав дух противоречия, взялись за эту тему и попытались встать на противоположную сторону. Мне очень важно, чтобы у детей критический взгляд выработался.

Моё любимое произведение — «Мастер и Маргарита» Булгакова, я его почти наизусть знаю. У меня ощущение: Маргарита настолько любит Мастера, что даже жертвует для него своей душой. А вот диакон Андрей Кураев доказывает, что она не любила Мастера, Маргарита вообще никого не любила. Я с ним не согласна, но в восторге от того, как Кураев владеет текстом! Аргументирует — не прикопаешься. «Подкинула» это одиннадцатиклассникам: «Подтвердите своё мнение текстом — и вы будете правы». Я им привела и другие трактовки, в частности, из бесед по каналу «Культура». Ещё и Дмитрия Быкова, лекции у него очень неоднозначные, но какие-то моменты для урока годятся. Разбирайтесь с собой и классиками.

Я любитель ещё таких вещей. Даю фрагменты из фильмов, чтобы ребята сопоставили, что увидел режиссёр и что увидели мы в этом произведении. Или когда изучаем стихотворения. Я хорошо читаю, но, конечно, не так, как актёры, Вениамин Смехов к примеру. И вот выстраивается видеоряд актёрских трактовок. К тому же мы с учительницей музыки проводим бинарные уроки. Вот недавний — «Атмосфера весны в музыке и лирических произведениях». Надо ли говорить, насколько это сочетание лечит душу. Или «Хакасия в стихотворениях и картинах местных мастеров». В нашей школе изучается хакасский язык, и одна девочка — Сабина, прочитала стихи на хакасском, созвучные этому настроению, потом перевела на русский... Только у нас везде развешены слова на хакасском и русском. И многое запоминаем, ведь ходим мимо — на глаза само ложится. И три стобалльника ЕГЭ по русскому языку — тоже только у нас. Вообще словесники в школе сильные, уникальные каждый в своей области.

От пощёчин до модели поведения

— Инна Сергеевна, а каков ваш взгляд на засилие английских и сленговых слов в современном языке?

— У потрясающего филолога Максима Кронгауза есть книга «Русский язык на грани нервного срыва», я тогда здорово в эту проблему погрузилась... Русский язык — он живой и будет жить, пока есть хоть один его носитель. Но язык меняется. Заимствований много, и не только английских, обоснованных и явно ненужных. Конечно, есть смысл говорить о его загрязнении, но не всё так скверно. О чистоте языка разговор ведётся веками, ещё Пушкин говорил о том, что, боже мой, вы губите наш язык иностранными словами. Но, представьте, мы читали с детьми «Оду на восшествие на престол» Ломоносова — пришлось переводить каждое слово. А однажды сопоставили манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу» и так называемый олбанский язык («медвед» и так далее, а сейчас «няшки» всякие). И, пожалуйста, русский язык пережил и футуристов, и олбанский. В каждом поколении был свой молодёжный сленг, и каждый раз старики говорили о том, что язык погибает. Выживет и на этот раз. Всё лишнее уйдёт.

— Есть ещё такой пласт и языка, и бездны смысла, как устное народное творчество. С какой стороны подходите к этой теме?

— Когда мы народные сказки изучаем, то говорим о том, как в них создавалась модель поведения, воспитания. Ведь во всех сказках персонажи проходят испытания на нравственные качества. Герой здесь — младший сын, которому по определению ничего из материальных благ не досталось. И высшая народная справедливость, когда награда за испытания достаётся именно ему, через, повторю, нравственные испытания. Он умирает от голода, но щуку на волю выпускает. Медведь может его разорвать, но он всё равно освобождает его из капкана... Вот она, модель высокого поведения. А ведь это и есть патриотическое воспитание — как процесс, через душу, сопереживание, понимание корней любви и нравственности. (Нельзя же, в самом деле, сказать, что 30 марта в 12 часов мы начнём любить Родину...)

Язык передаёт и обычаи, и традиции, он объясняет многое. Да вот пример: «шаромыга» — откуда это слово? Война 1812 года страшно далека от нас: «Шер ами» — так обращались к ободранным французам, когда гнали их с нашей земли. Или слово «чересчур», которое дети писали «черезчур», но стоило только объяснить, что есть такой бог границ — Чур. Или попробуйте объяснить иностранцу, в чём отличие «домика» от «избушки». А мы эту разницу просто чувствуем. Как чувствуем многое, когда понимаем глубинный смысл. Тогда и появляется любовь к языку, корням — патриотизм.

...Прозвенел звонок с большой перемены. И 9 «Б» занимает свои места в кабинете литературы, чтобы вместе с любимой учительницей «приветствовать звоном щита» грядущие, уже жизненные перемены.

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