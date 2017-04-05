Будем взаимно вежливы!

Во время своего рабочего визита в Хакасию депутат Государственной думы РФ Надежда Максимова посетила Бейскую районную больницу и пообщалась с её коллективом. У сельских врачей оказалось немало вопросов, которые Надежда Сергеевна взяла на карандаш.

Визит в одну из лучших районных клиник состоялся вечером 29 марта. Многие врачи уже отработали дневную смену, но, узнав о неожиданном приезде высоких гостей, решили задержаться.

За последние пять лет в больнице произошли серьёзные изменения. Сделан ремонт. Обновился и кадровый состав. Из 42 врачей абсолютное большинство — молодые специалисты, стаж работы которых не превышает пяти лет.

— Поначалу было непросто, но большинство врачей пришли с желанием работать, повышать квалификацию, нарабатывать опыт, и теперь многие из них весьма успешно справляются со своими обязанностями, — рассказала главный врач Бейской ЦРБ Лидия Ивашина. — Самое массовое кадровое поступление произошло в 2012 году — начали работать сразу 11 специалистов, в 2014-м — шестеро, в 2015-м — четверо, остальные пришли в прошлом году. Все сельские врачи получили по миллиону рублей по программе «Земский доктор», подъёмные в размере 150 тысяч рублей. По возможности обеспечили людей жильём — кому-то предоставили служебное, кому-то снимаем в аренду, четверо получили квартиры в собственность за счёт республиканского и районного бюджетов.

В числе «пионеров», снявших сливки с программы модернизации здравоохранения, — врач-терапевт Надежда Тюкпиекова. Уроженка деревни Красный Ключ Бейского района, она окончила Сибирский государственный медицинский университет в Томске и после интернатуры пришла работать в Бейскую ЦРБ.

— Коллектив у нас профессиональный и очень дружный, — рассказала корреспондентам газеты «Хакасия» Надежда Тюкпиекова. — В 2012 году вместе со мной трудоустроилось сразу несколько молодых специалистов. Я работаю в терапевтическом отделении стационара.

Из 26 коек терапевтического отделения три отведены для неврологических больных. Чаще всего здесь лечатся люди с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями органов дыхания и пищеварительной системы. После завершения курса лечения в стационаре многие пациенты получают направление на процедуры в отделение медицинской реабилитации...

Открылось оно полтора года назад на первом этаже Бейской районной больницы. Экскурсию по отделению медицинской реабилитации для депутата Госдумы РФ Надежды Максимовой, министра здравоохранения Хакасии Натальи Коган провела главный врач ЦРБ Лидия Ивашина.

— До ремонта здесь располагалась женская консультация, — сообщила Лидия Степановна. — Строителям пришлось изрядно потрудиться, чтобы полностью переоборудовать помещения. На капитальный ремонт и приобретение оборудования израсходовано более двух миллионов рублей.

Результат радует.

В светлых, совсем не «больничной» окраски коридорах на стенах висят картины, уют добавляют и роскошные цветы в керамических горшках и вазонах. Есть здесь и удобные диваны, на которых можно отдохнуть после процедур. Для детворы в игровой зоне фойе установлен большой бассейн с искусственными шариками. На окнах — разноцветные жалюзи.

В кабинете физиотерапии восемь кабинок с аппаратурой для лечения самых разных заболеваний, а также ингаляторий для восстановления органов дыхания после астмы, ангины и бронхита.

— В день принимаю по направлению от врача-реабилитолога до 30 человек, — рассказала медсестра физиокабинета Ирина Иванова. — Ребятишкам делаем ингаляции, а ещё вкусные и полезные кислородные коктейли. Кстати, от них и наши пожилые пациенты не отказываются.

После инсульта, инфаркта, обострений артроза и остеохондроза, чтобы закрепить оздоровительный эффект, нужно пройти не менее десяти процедур на наших современных аппаратах.

В соседнем кабинете массажист Людмила Дорохина в день успевает принять от десяти до пятнадцати пациентов. В зале кинезотерапии пациенты занимаются на тренажёрах под руководством опытного инструктора. С помощью стабилотренажёра, соединённого с компьютером, врач-реабилитолог Мария Астанина помогает человеку обрести физический баланс. Для перенёсшего инсульт очень важно научиться вновь управлять своим телом.

Кабинет лечебной физкультуры компактный и очень удобный. В нём проходят как групповые, так и индивидуальные занятия. Две шведские стенки, обручи, огромные мячи, маты, массажные коврики, а на стене — монитор, на котором транслируются комплексы упражнений.

К услугам пациентов и кабинет психологической помощи. Клинический психолог Ольга Матанова помогает преодолевать депрессии и межличностные проблемы, в том числе и семейным парам.

— Ольга Матанова — наша гордость, — отметила Лидия Ивашина. — В прошлом медицинская сестра, она получила высшее образование в Хакасском государственном университете и теперь с успехом применяет полученные знания на практике...

В актовом зале высоких гостей уже ждал медицинский коллектив больницы.

— На 2012 — 2017 годы рассчитана федеральная программа модернизации здравоохранения, — предваряя вопросы докторов, пояснила Надежда Максимова. — По этой программе уже многое сделано для сельских больниц. Но параллельно действовала и республиканская программа, по которой также проводились ремонтные работы в клиниках, закупалось оборудование, совершенствовалась материальная база сельских лечебных учреждений. В сёлах республики одних только ФАПов построено более двадцати. Совместными усилиями представителей исполнительной и законодательной власти удалось добиться того, что в Хакасии средняя зарплата медицинских работников — одна из самых высоких по Сибирскому федеральному округу. Однако в рамках неофициальной встречи хотелось бы узнать о ваших проблемах.

Оказалось, что, несмотря на полученные миллионы по программе «Земский доктор», специалистов по-прежнему волнует квартирный вопрос. Жильё врачи предпочитают приобретать в городах, а вот на селе жить тоже где-то надо. Актуальны получение в собственность земельных участков, ипотека...

Местная администрация решает эти проблемы в рамках закона и финансовых возможностей. Но если врач, получив муниципальное жильё, оформляет его в собственность, а сам потом уезжает из села, тут, как говорится, без комментариев.

По мнению главного врача больницы, необходима очередная программа модернизации сельских больниц. Кроме того, Лидия Ивашина предложила принять меры, стимулирующие прохождение диспансеризации. «А то доходит до того, что мы не просто уговариваем людей пройти бесплатное обследование, а ездим по домам и собираем анализы!» — призналась Лидия Степановна.

Ещё одна проблема, с которой постоянно сталкиваются сельские доктора, — неуважительное, а порой и хамское отношение к людям в белых халатах. При этом с самих врачей пациенты спрашивают не церемонясь, переходя всяческие пределы разумного.

— Депутаты Государственной думы Российской Федерации хотят принять закон о защите медицинских работников, и это правильно, — отметила Лидия Ивашина. — Но нужно, чтобы люди ещё и относились к врачам корректно и уважительно. Так, как мы относимся к своим пациентам. Без взаимной вежливости сегодня не обойтись...

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