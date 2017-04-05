Деньги — самый нижний уровень

Ситуация с недавно разрешившимся трудовым спором между участниками стройки домов для погорельцев в селе Знаменка Боградского района пришла к странному, но, кажется, закономерному финалу.

Напомним, эта история началась два года назад. Субподрядная организация ООО «СОТ» не выплатила рабочим, возводившим дома для пострадавших от пожаров весной 2015 года, заработную плату. Конкретно задолженность была перед бригадой строителей, возглавляемой Хафизом Бахтигузиным. В этой бригаде, в частности, трудился Евгений Салтынюк, вместе с которым впоследствии вышеупомянутый бригадир настойчиво добивался возврата образовавшегося долга от руководителя ООО «СОТ» Виталия Петрова.

К слову, заключение трудовых договоров и расчёт непосредственно с рабочими — это внутреннее дело каждой организации. С генподрядчиками строительства жилья для погорельцев республики рассчитались полностью и в срок. Однако дальнейшие запутанные отношения между генподрядчиками и субподрядными организациями, а также между последними и бригадами строителей привели к возникновению конфликтов. В описываемой ситуации генподрядчик рассчитался с ООО «СОТ» за выполненный объём работ, ну а субподрядчик, в свою очередь, задолжал нанятым им строителям — бригаде Хафиза Бахтигузина. Пришлось решать возникшие разногласия в суде. Абаканский городской суд встал на сторону рабочих, подтвердив задолженность ООО «СОТ» перед ними в размере 328 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, поступило на исполнение в службу судебных приставов. Но взыскать требуемую сумму с предприятия-должника сразу не удалось. Строителям это, конечно, не понравилось, и они даже заявили о готовности начать акцию протеста. Тем не менее спустя какое-то время ситуация была разрешена в их пользу.

22 марта 2017 года служба судебных приставов произвела арест имущества гендиректора ООО «СОТ». Стремясь поскорее снять наложенный арест, Виталий Петров оплатил всю сумму задолженности. Судебные приставы перечислили деньги на банковский счёт Хафиза Бахтигузина. Таким образом конфликт был исчерпан. По крайней мере так казалось. И тут произошло то, чего никто не ожидал, — начались дрязги из-за денег уже между самими рабочими.

Теперь Евгений Салтынюк говорит, что не может получить свои заслуженно заработанные деньги с Бахтигузина. Рабочий утверждает, что у них была устная договорённость сообща добиваться полной выплаты долга. А сейчас, когда этого таки удалось добиться, бывший бригадир вдруг ушёл в сторону, не собираясь с ним по-честному рассчитываться. Сам Бахтигузин, естественно, с такой оценкой не согласен. И даже готов рабочего рассчитать, но не в том размере, на который тот рассчитывал.

Как теперь строители будут доказывать свою правоту сами перед собой, непонятно...

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