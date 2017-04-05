Два Forda столкнулись лоб в лоб в Черногорске, одна иномарка скрылась

Сотрудники госавтоиснпекции ищут свидетелей ДТП, а также разыскивают предполагаемого виновника происшествия.

Сотрудники черногорской госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 2 апреля в районе дома № 58 по ул. Советская. Примерно в 20.00 неустановленный водитель стал виновником аварии и скрылся с места происшествия. Управлял нарушитель, предположительно, автомобилем Ford серого цвета. иномарка выехала на встречку и врезалась в другой Ford.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Свидетелей и очевидцев происшествия просят сообщить имеющуюся информацию в ГИБДД ОМВД России по Черногорску: ул. Мира 17, кабинет № 213 или по телефонам 2-41-45, 02.

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