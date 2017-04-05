Из-за изменения кадастровой оценки бюджет Хакасии не досчитался 10 миллиардов рублей

Глава Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства республики поднял вопрос налоговых поступлений в бюджеты от земли и недвижимости.

Речь идёт о существующем механизме оспаривания и изменения утверждённой кадастровой оценки земли и объектов недвижимости, с учётом которой был сформирован бюджет и проведена его защита в министерстве финансов России. Спорными вопросами занимается соответствующая комиссия. Однако при принятии решений она не учитывает мнение всех заинтересованных сторон, в том числе, исполнительных органов власти и муниципальных образований, в ведении которых находятся земельные участки. В итоге по результатам работы комиссии налогооблагаемая база за 2015-2016 годы сократилась почти на 10 миллиардов рублей в результате уменьшения кадастровой стоимости.

- Я убеждён, что для принятия объективных взвешенных решений в этом вопросе необходимо учитывать мнение всех сторон. Прекрасно понимаю, что есть много вопросов, в том числе несовершенство действующего механизма. В то же время, нередко мы сталкиваемся с фактами явного несоответствия, когда хозяйствующие субъекты заявляют один вид деятельности, а ведут на этом участке совершенно другой. И таким образом платят совершенно другие налоги. Думаю, что это не правильно. Особенно в условиях непростой ситуации с бюджетом. И когда в подобных случаях идёт спор, считаю, что нужно брать в расчет и аргументы органов власти. На мой взгляд, они обоснованы, - подчеркнул глава Хакасии Виктор Зимин.

Для примера можно привести ситуацию, когда известный в республике строительный супермаркет уменьшил кадастровую стоимость, заявив, что занимается производством. Комиссия же не выезжает на место, чтобы проверить реальную ситуацию, а работает по предоставленным ей документам.

Виктор Зимин обратил внимание на это несоответствие, подчеркивая, что очень важно соблюсти баланс интересов республики, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов и кадастровой службы.

- Ещё раз подчеркну, наша цель не нагрузить кого-то лишними налогами, а взвешенно подойти к урегулированию данных вопросов с учётом объективных оценок. Поэтому я подпишу письмо, подготовленное в адрес руководителя федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по этому вопросу, - отметил Виктор Зимин.

Руководитель республики также попросил руководителя регионального подразделения службы с пониманием отнестись к данным предложениям, чтобы достичь конструктивного взаимодействия в этом вопросе.

Напомним, в прошлом году в Хакасии провели кадастровую оценку земель промышленного и иного специального назначения, сельхозназначения, населенных пунктов и объектов капитального строительства. При проведении оценки было принято во внимание реальное состояние экономики и проанализирована стоимость земель промышленности под аналогичными объектами в соседних регионах. Таким образом, средняя кадастровая стоимость составила 34 рубля за квадратный метр. Для сравнения: в Кемеровской области средняя кадастровая стоимость аналогичных участков составляет 415 рублей за квадратный метр. Результаты государственной кадастровой оценки вступили в действие с 16 декабря 2016 года и применяются, согласно законодательству об оценочной деятельности, с момента внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

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