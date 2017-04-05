Колягинские холмы в Абакане избавят от клещей и грызунов

Обработка специальными химикатами начнётся с 25 апреля и закончится до начала массового заезда садоводов на участки.

С 25 по 30 апреля на территории СНТ «Колягинские холмы» пройдёт обработка от мелких грызунов и энцефалитных клещей, сообщается на сайте мэрии Абакана. О планах на проведение химобработки рассказали представители правления садоводческого некоммерческого товарищества. В ближайшее время будут закуплены специальные химические препараты.

Специалисты обработают излюбленные места отдыха людей. Все работы завершатся до начала массового заезда садоводов на дачные участки.

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