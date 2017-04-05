Колягинские холмы в Абакане избавят от клещей и грызунов

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Обработка специальными химикатами начнётся с 25 апреля и закончится до начала массового заезда садоводов на участки.

С 25 по 30 апреля на территории СНТ «Колягинские холмы» пройдёт обработка от мелких грызунов и энцефалитных клещей, сообщается на сайте мэрии Абакана. О планах на проведение химобработки рассказали представители правления садоводческого некоммерческого товарищества. В ближайшее время будут закуплены специальные химические препараты.

Специалисты обработают излюбленные места отдыха людей. Все работы завершатся до начала массового заезда садоводов на дачные участки.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,247