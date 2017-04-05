Мы сплотимся

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

«От имени президиума Верховного Совета Республики Хакасия, всех жителей республики примите искренние соболезнования в связи с террористическим актом. Трагедия унесла жизни мирных людей. Ещё более горько осознавать, что это произошло в сердце культурной столицы России. Сегодня нас объединяют общая боль, скорбь по погибшим и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.
Уверен, случившаяся трагедия ещё больше сплотит общество в борьбе с терроризмом, а память о погибших останется в наших сердцах», — отмечается в телеграмме за подписью председателя Верховного Совета РХ Владимира Штыгашева, направленной в адрес председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

 

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