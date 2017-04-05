Глава Хакасии поставил задачу принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности соцобъектов круглосуточного пребывания граждан и объектов транспортной инфраструктуры.

Под особый контроль будут взяты абаканский аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал республиканской столицы. Об этом шла речь на внеочередном заседании антитеррористической комиссии, которое по поручению Виктора Зимина провёл заместитель руководителя республики Николай Попов. Поводом стал взрыв в метро, произошедший 3 апреля в Санкт-Петербурге. В связи с этой трагедией руководитель республики поручил провести дополнительные обследования, связанные с безопасностью, обеспечить надёжный контроль за пассажиропотоком.

Так, в аэропорту Абакан личный состав, осуществляющий охрану воздушных судов, переведён на круглосуточный режим работы, усилены наряды на КПП, стали вдвое чаще проверять периметр. В здании аэровокзала регулярно транслируется видеоролик, напоминающий пассажирам о бдительности. Сотрудникам службы авиационной безопасности выдано служебное оружие.

На автовокзале Абакана постоянно дежурят охранники ЧОПа и наряды полиции, включая кинолога с собакой. Въезд на территорию ограничен: допускаются только автомобили работников автовокзала, оперативных служб и проверенных законных арендаторов. На входе — металлодетектор, осматриваются сумки, ручная кладь и багаж. Без внимания не остаётся ни один посетитель: установлены 41 камера видеонаблюдения, три видеорегистратора, за мониторами следят работники охраны. И хотя в целом работа идёт в обычном режиме, со всеми сотрудниками проведён внеплановый инструктаж.

В ходе заседания комиссии дано указание решить проблему так называемых «бомбил» — водителей, которые, занимаясь частным извозом, навязывают свои услуги, окружая и перекрывая проходы на вокзалах и в других общественных местах. Наряду с этим решено в течение суток ещё раз тщательно проверить работоспособность металлодетекторов, камер видеонаблюдения на всех соцобъектах, кнопок экстренной связи с полицией. Поручено проконтролировать деятельность частных охранных предприятий, предъявляя к ним самые жёсткие требования по охране объектов, а с допустившими нарушения немедленно расторгать договоры.

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