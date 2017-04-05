Призывникам Хакасии не стоит бояться повестки в военкомат

Основные причины вызова в военный комиссариат, если гражданин не зачислен в запас, –это вопросы, связанные с призывом на военную службу.

Получив документ, необходимо либо пройти медицинское освидетельствование, либо решить вопросы, касающиеся права на отсрочку от призыва. Повестки вручаются молодым людям под расписку. Военный комиссариат РХ напоминает призывникам правила получения повесток и ответственность за неявку в военкомат.

Повестка в армию.

Повестка в армию (для отправки к месту прохождения службы) может быть вручена призывнику только после прохождения им медицинского освидетельствования (в текущем призыве), т.е. после определения его категории годности.

За сколько дней до отправки должны вручить повестку?

Повестка для отправки призывника к месту прохождения военной службы может быть вручена не ранее, чем за 3 дня до даты отправки.

Об этот указывает п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан РФ: Вручение повесток призывникам производится под расписку, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.

Кто уполномочен вручать повестку?

Вручение призывнику повесток производится под расписку и только установленными законодательством лицами:

- работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций;

- органами местного самоуправления поселений, в случае отсутствия структурных подразделений военных комиссариатов;

- сотрудниками органов внутренних дел;

Неявка по повестке в военкомат.

Уважительными причинами для неявки по повестке являются:

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. (Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ о ВО и ВС).

Гражданин обязан явиться в военный комиссариат сразу после исчезновения причин неявки по повестке, без дополнительного вызова.

Ответственность за неявку по повестке.

Если гражданин, уведомленный надлежащим образом о явке повесткой, не явился по не уважительной причине, то за это предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная (в случае неоднократной неявки по неуважительной причине).

Административная ответственность предусмотрена статьями 21.5 и 21.6 КоАП РФ: штраф до 500 рублей;

Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу предусмотрена статьей 328 УК РФ: лишение свободы до 2 лет.

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