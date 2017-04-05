Следователи Хакасии заинтересовались эклерами с сальмонеллёзом

Они проведут свою проверку деятельности индивидуального предпринимателя, по вине которого отравились 26 человек.

О массовых отравлениях в Абазе и Таштыпском районе Хакасии стало известно на днях. Люди стали обращаться в медучреждения с острыми кишечными инфекциями с 30 марта. Специалисты управления роспотребнадзора по республике выяснили, из-за чего заболели люди. Оказалось, во всём виноваты эклеры с белковым кремом, которые производит местный индивидуальный предприниматель. Эта история заинтересовала и следователей. По факту производства продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей проводится проверка.

По предварительным данным, групповая заболеваемость жителей Хакасии связана с употреблением кондитерских изделий, изготовленных на хлебопекарне индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в городе Абаза и Таштыпском районе.

В изъятых пробах эклеров и сырья (яйцо куриное) для приготовления крема, обнаружены возбудители сальмонеллеза, а на хлебопекарне выявлены множественные нарушения санитарного законодательства.

Количество заболевших — 26 человек, из них 12 детей. При этом находятся на госпитализации в медицинских организациях по месту жительства 22 больных.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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