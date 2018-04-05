Стало известно, какие пенсии повысили с 1 апреля

Очередная индексация пенсий россиян состоялась первого апреля 2018 года. На повышение смогли рассчитывать те граждане, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Размер надбавки скромный - всего 2,9 процента.

Подсчитано, что после апрельской индексации повышенную пенсию начнут получать в основном пенсионеры. Прошедшая индексация оказалась плановой.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 250 рублей и составит 8 818 рублей.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 352 и 355 рублей и составит 12 480 и 12 606 рублей.

В свою очередь средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 35 620 рублей и 35 596 рублей соответственно.

В настоящий момент Пенсионный фонд прорабатывает разного рода варианта, на основе которых удастся заметно улучшить материальное положение пенсионеров. Для этого будут приниматься конкретные решения, а перспектива их реализации - порядка пяти лет. В планы правительства входит приравнивание пенсий к трем прожиточным минимумам к 2030 году.

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