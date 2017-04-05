«Страх и ужас» бросьте в топку

Если издать отдельным тиражом весь негатив, который публиковали некоторые СМИ в отношении ситуации с перспективой работы рудника в Абазе, то вполне может получиться весьма увесистое издание. Не «Война и мир», конечно, но по нынешним меркам, когда млад читает мало, тоже ничего. На повесть под названием «Страх и ужас в умирающей Абазе» вполне себе потянет.

Уж как только ни хоронили Абазу в связи с проблемами на руднике. Уж как только ни пинали власть, которая «допустила всё это безобразие». Некоторые политические деятели на абазинской теме даже рейтинг свой подняли, собирая под красные знамена недовольных сложившимся положением дел.

Но жизнь такая штука, что практически из каждой ситуации в конечном счёте находится выход. Если, конечно, над решением проблемы работать, а не флагами махать. Первый путь даёт долгосрочную перспективу развития, а второй лишь поднимает градус общественного возмущения и напускает тумана по направлению движения. Хотя господа с флагами будут утверждать ровно обратное. Но мы-то с вами умные люди.

И пока оппозиционная пресса перемывала властям кости, правительство Хакасии работало по первому варианту. Что же в итоге?

— Не все, конечно, верили, что мы сумеем рудник сохранить. Многое было против нас. Но мы верили в успех проекта и убедили в этом наших партнёров. В результате получили инвестиционный займ свыше 300 миллионов рублей для перехода на новый горизонт добычи. Шесть месяцев будет идти поставка оборудования. И рудник получает долгосрочную перспективу работы, — заявил Виктор Зимин на заседании правительства Хакасии, которое состоялось 30 марта.

Как вам результат? По-моему, впечатляет. Особенно на фоне регулярных публичных истерик в СМИ в духе «шеф, усё пропало». Работу на предприятии сохранили более 700 человек. Планы добычи есть на три-четыре десятка лет. Да и нисходящий тренд в рудной сфере на мировых рынках в другую сторону развернулся. Давайте посмотрим на ситуацию шире.

— В Абазе нам нужно развивать другие направления экономики. Иначе рудник чихнул, и весь город умирать готовится. Уходить нужно от этого, — сказал Виктор Зимин на том же заседании правительства.

В этой связи не случайно в тиши чиновничьих кабинетов идёт работа по присвоению Абазе статуса территории опережающего развития. За этим термином стоят совершенно иные условия для работы бизнеса на территории, такой статус имеющей. Вам, конечно, ещё не раз напишут про то, что «сказки это всё» и «ничего эти чиновники не решают». Но пример возобновления работы рудника в Абазе теперь будет у всех перед глазами. А потому и отдельный томик под названием «Страх и ужас в умирающей Абазе» теперь можно отправить по прямому назначению, то есть в топку. Потому как выясняется, что в чиновничьих кабинетах не только бумажки перебирают, но и решения принимают, вполне конкретно влияющие на судьбы вполне обычных людей.

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