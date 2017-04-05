В Абакане любитель кайфа вновь открыл наркопритон

Полицейские задержали наркозависимых в доме на проспекте Ленина. Хозяин увеселительного заведения оказался знаком правоохранителям.

40-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. На воле он снова начал употреблять «дурь», на этот раз он перешёл с марихуаны на дезоморфин. Наркотик изготавливал сам вместе с гостями.

В феврале сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Абакана уже задерживали гражданина и его друзей в состоянии наркотического опьянения. Уголовное дело в отношении хозяина наркопритона направлено в суд, но это не остановило любителя кайфа.

Силовики изъяли с места преступления посуду и ингредиенты для изготовления и употребления наркотика. Хозяину наркопритона грозит до четырёх лет лишения свободы. Его 37-летний гость также ответит перед судом, сообщили в УМВД России по Абакану.

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