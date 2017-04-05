В Абакане появится ещё одна стационарная сцена

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Расположится она в сквере "Медвежонок". Благоустройство места отдыха выполнит МЖФ Абакана.

В Абакане отремонтируют въезды и проезды на дворовые территории. Подрядчик уже определён, перечень объектов тоже, в списке их 46. Администрация Абакана выделит на замену асфальтового покрытия 3 миллиона рублей.

Также в районе Гавань к благоустройству сквера "Медвежонок"  приступит МЖФ Абакана. Подрядчик завершит оформление стационарной сцены и электрифицируют её. Также строители выложат брусчаткой площадку перед сценой и оформят территорию декоративной подсветкой. Благоустроят и подъездные пути к сцене. Все работы обойдутся в 2 миллиона рублей.

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