В Абакане пройдёт показ мод

20 коллекций представят участники конкурса дизайнеров — это школьники, студенты и обучающиеся центров дополнительного образования Хакасии.

6 апреля в Хакасском госуниверситете состоится финал XVIII регионального конкурса учащейся молодежи «Юные таланты в дизайне». Работы представят 100 школьников, студентов колледжей, а также обучающихся центров дополнительного образования Хакасии, Тувы и юга Красноярского края.

Конкурс проходит по двум направлениям: «Дизайн одежды и предметов интерьера» и «Дизайн архитектурной среды». С 9.30 до 12.00 в вузе будет работать выставка проектов благоустройства территорий городских и сельских поселений, а также макетов малых архитектурных форм. А в 15.00 школьники и студенты удивят зрителей модными коллекциями одежды.

«Участники представят 20 коллекций, среди которых 15 – дебютные. Тематика работ разная: школьная, детская одежда, наряды в стиле авангард и этнические. Причем коллекции национальных костюмов особо популярны среди участников. Можно будет увидеть не только традиционную одежду русских, хакасов, но и народов Севера и даже других стран», — рассказала заведующий кафедры сервиса и технологии изделий легкой промышленности Ирина Карцева.

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