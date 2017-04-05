В Абакане замученный жаждой грабитель сидел на полу магазина и пил сок

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Тревожный сигнал о проникновении на объект поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Хакасии 4 апреля в два часа ночи.

Патрульные застали в одном из продуктовых магазинов Нижней Согры злоумышленника. Внутрь помещения он проник, разбив оконное стекло. Охранники и осветили фонарями торговый зал, грабитель сидел на полу и спокойно пил сок. Не отказался от нектара и после просьбы встать. 

По данным медицинской экспертизы, в момент задержания 45-летний абаканец был пьян. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба собственнику, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает старший референт по СМИ отдела Росгвардии по РХ Екатерина Потылицына.

Видео: отдел Росгвардии по РХ

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