В Черногорске умерла годовалая девочка, которую отказались госпитализировать

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».



 

Как сообщили  в пресс-службе Следственного комитета России по Хакасии, 21 марта  у девочки, находившейся у бабушки в  Сорске, ухудшилось состояние, ее доставили в Сорскую городскую больницу с предварительным диагнозом: «ротовирусная инфекция». Однако в госпитализации ей было отказано, поскольку в больнице  нет инфекционного отделения.  22 марта родители самостоятельно привезли девочку в  Черногорск,   вызвали скорую медицинскую помощь, по дороге в больницу девочка скончалась. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей и медицинского персонала, оказывавших малолетней пациентке помощь.

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