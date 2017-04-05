В Черногорске умерла годовалая девочка, которую отказались госпитализировать

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».







Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Хакасии, 21 марта у девочки, находившейся у бабушки в Сорске, ухудшилось состояние, ее доставили в Сорскую городскую больницу с предварительным диагнозом: «ротовирусная инфекция». Однако в госпитализации ей было отказано, поскольку в больнице нет инфекционного отделения. 22 марта родители самостоятельно привезли девочку в Черногорск, вызвали скорую медицинскую помощь, по дороге в больницу девочка скончалась. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей и медицинского персонала, оказывавших малолетней пациентке помощь.

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