В парке Победы Абакана прошла первая репетиция к Дню Победы

Военнослужащие пятой отдельной железнодорожной Познанской бригады приняли участие в Ритуале Памяти. Знамённая группа под звуки «Встречного марша» внесла флаги, а солдаты возложили венки к памятнику Воинской Славы. А завтра на Первомайской площади пройдёт тренировка парадного шествия.

В этом году подготовка к торжественным мероприятиям проводится не менее тщательно, чем годом ранее. Глава Хакасии Виктор Зимин дал вводную: отметить 72-ю годовщину Великой Победы торжественно и зрелищно, окружив максимальной заботой ветеранов Великой отечественной войны.

— Право участвовать в репетиции Ритуала Памяти получили офицеры железнодорожной бригады, военные проходящие службу по контракту, и военнослужащие срочной службы, показавшие наилучшие результаты воинской и боевой подготовки, — рассказал председатель комитета по мобилизационной работе при правительстве Хакасии Василий Будылин. — В этом месяце запланировано провести четыре репетиции (5 — 6, 12 — 13, 19 — 20, 26 — 27 апреля). В первый день — у Вечного огня, во второй — на Первомайской площади. Генеральная репетиция, посвящённая 72-й годовщине Великой обеды, состоится 4 мая. В дни тренировок в центре Абакана вводится режим по ограничению движения транспорта.

В этом году участниками Парада Победы впервые станут юнармейцы. Планируется, что они примут участие в Ритуале памяти, будут нести почётный караул возле Вечного огня, наравне с солдатами абаканского гарнизона. А всего в торжественном марше на Первомайской площади примут участие 15 парадных коробок, в том числе — девочки-юнармейцы и две группы от военной кафедры ХТИ — филиала Сибирского федерального университета.

По традиции праздничное действо в честь 72-й годовщины Великой победы начнётся в 9 утра у мемориала Воинской Славы. В торжественной церемонии Ритуала Памяти примут участие ветераны Великой Отечественной войны, первые лица республики, военнослужащие, представители силовых структур. Министерств и ведомств. Основное торжество пройдёт на Первомайской площади — торжественный марш воинских и силовых подразделений, выставка и прохождение военной техники. У здания правительства покажут видеопоздравления ветеранов Великой отечественной войны и их вдов. Министерство культуры Хакасии готовит концертную программу. Транслировать праздник будут телеканалы РТС и ГТРК «Хакасия». В преддверии Дня Победы в школах республики пройдут уроки мужества. Запланированы акции «Свеча памяти» и юбилейный, десятый автопробег по населённым пунктам республики. Во всех муниципалитетах накануне 9 Мая приведут в порядок мемориалы воинской славы и могилы участников войны.

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