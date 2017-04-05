В Хакасии пройдёт олимпиада среди студентов-электриков

В состязании профессионального мастерства, которое пройдёт 6 апреля в Саяногорском политехническом техникуме, примут участие шесть учащихся профессиональных училищ республики.

Олимпиада профессионального мастерства пройдёт среди студентов, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Ребятам предстоит вычерчивание схемы электроснабжения электрооборудования при помощи программы КОМПАС, сборка электрических схем на учебных электромонтажных стендах, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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