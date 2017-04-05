В Хакасии сотрудники Росгвардии предотвратили 145 преступлений за три месяца

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В правоохранительном ведомстве подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2017-го.

Группы задержания вневедомственной охраны отреагировали на 2925 тревожных сигналов из охраняемых объектов. В зонах постов и на маршрутах патрулирования люди в погонах пресекли 145 преступлений и 1985 административных правонарушений. 

В первом квартале сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН првоели 45 спецопераций, сотрудники АОСН осуществили шесть полетов беспилотных летательных аппаратов – учебно-тренировочных и по выполнению служебно-боевых задач и десять учебно-тренировочных полетов на вертолете МИ-8т.

Сотрудники ЦЛРР 3770 раз проверили обеспечение сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. Выявлено 137 нарушений правил оборота оружия, аннулированы 34 лицензии и разрешения, сообщает старший референт по СМИ отдела Росгвардии по РХ Екатерина Потылицына.

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