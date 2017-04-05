В Хакасии три дня будет свирепствовать ветер

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По информации Хакасского гидрометцентра, 5-7 апреля в республике ожидается усиление ветра до 24 м/с. Республиканские власти призывают соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от проведения огнеопасных работ на открытой местности.

Не стоит находиться вблизи линий электропередач, деревьев, рекламных щитов. Будьте внимательны и осторожны на проезжей части. Автолюбителям необходимо избегать резкого маневрирования, важно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В ветреную погоду полностью откажитесь от пожароопасных работ на природе и дачных участках. Разводить костры, проводить сварочные работы в сильный ветер недопустимо. Соблюдайте крайнюю осторожность при курении.  Если вы стали участником или свидетелем пожара незамедлительно звоните по номеру 101. При возникновении лесного пожара можно обратиться на телефон горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Хакасии 8-800-100-94-00.

 

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