Вымирание животных во время ледникового периода было связано с маленькими размерами мозга

Иван Апр 5, 2022 Общество

Специалисты из Тель-Авивского университета совместно с европейскими учеными заявили, что вымирание представителей ледниковой мегафауны связано с небольшим размером мозга, пишет russia-boots.ru. Ученые проанализировали около 300 современных и 50 вымерших видов млекопитающих с учетом размеров тела и мозга животных.

Выяснилось, что мозг современных млекопитающих на 53 % больше, чем у их предков, населявших землю около 15-10 тысяч лет назад. Как отмечают исследователи, результаты работы указывают на важную роль поведенческой гибкости и способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

Изначально они предположили, что благодаря большому мозгу животные могли быстро адаптироваться к новой среде, что повышало их шансы на выживание. В дальнейшем специалисты намерены определить место человека в этих эволюционных процессах.

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