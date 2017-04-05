«Я на земле этой встречу тебя»

Эти слова из песни бывшего солиста рок-группы «Интеграл» Вадима Редькина объясняют... суть происходящего с нами.

Если непредвзято подумать, вся наша жизнь — череда встреч. С родителями, детьми, любимыми и нелюбимыми, учителями, друзьями и недругами, с природой, красотой. А встреча с красотой меняет наш внутренний ритм, изменяет состояние, позволяющее с радостным сердцем идти за проводником в его мир прекрасного. Как это случилось в «Чылтысе» на выставке картин художника Игоря Гончарова «Лицом к свету».

Более шестидесяти полотен мастера буквально взяли гостей Абаканской картинной галереи в откровенный лирически-романтический плен. Когда видишь что-то настоящее — нет места пафосу и позе, одно лишь чистое и тонкое переживание красоты. И если уж искать какие-то аналогии, то это свежесть французского импрессионизма и утончённость, даже изысканность русского Серебряного века.

Игорь Гончаров родом из города Коркино Челябинской области; в 1980-х годах окончил Свердловский архитектурный институт. К слову, учился на одном курсе с Вячеславом Бутусовым и стал одним из основателей легендарной группы «Наутилус Помпилиус». Сегодня Гончаров — известный российский мастер, член международной федерации художников

ЮНЕСКО. Его персональные выставки прошли в Москве, Амстердаме, Нью-Йорке, Вене и других городах нашей страны и мира; а работы находятся в коллекциях в России, Европе, Америке, на Ближнем Востоке. В марте 2008 года Игорь Гончаров стал победителем на московском международном фестивале искусств «Традиции и современность» в номинации «За свежесть взгляда в живописи» (на конкурс были представлены работы 650 художников из 25 стран). А вообще Игорь — участник более ста выставочных проектов.

Сегодня художник живёт в живописнейших предгорьях Восточных Саян. Я хорошо знакома с этими деревнями Курагинского района, с экопоселениями, в том числе с городом Солнца. Это сбывшаяся талантом и руками людей сказка о жизни в природе, в её ритме и голосе. Это и творчество, и тяжёлый труд на земле, который тоже в радость. И встречи, что становятся любовью и дружбой.

— Игорь, а в вашем случае?

— Каждый человек ищет место, где ему хорошо, где его радует каждый день. Я в своё время познакомился с этими ребятами, понял, какие они интересные люди. И поэтому мы с женой решили сюда поехать. И знаете, в чём на первый взгляд (только на первый) парадокс? Раньше у меня было много времени писать картины, здесь — гораздо меньше. И я очень ценю это свободное от огородов, дров (и так далее) время: возникает более концентрированное желание писать.

— И результат?

— Да… Красота природы необыкновенная, и я повернулся лицом к пейзажу. Это тема философская, я долго к ней шёл и, наконец, окунулся… И здесь родились мои дети.

Кстати, о детях. У них уже иной, «природный» менталитет, и каким именно творчеством увлечётся малышка-дочка художника с былинным именем Виринея — вопрос только во времени, но не в сути. Суть — это как раз творчество. А сегодня она помогала маме Наташе в импровизированной лотерее, устроенной в выставочном зале «Чылтыс».

— Я очень рад, что здесь собрались любители живописи, рад, что сегодня такой светлый весенний день, — сказал Игорь Гончаров. — Пора вас познакомить с моими друзьями-музыкантами.

Но это знакомство уже состоялось: каждого входящего на вернисаж встречала классическая музыка камерного симфонического оркестра (тоже родом с Горы) под управлением Алексея Русанова. Практически все музыканты с консерваторским образованием и стажем выступлений на различных сценах. В составе оркестра — русские, немцы, поляки, болгары… Так что можно представить, на каком уровне проходят «деревенские посиделки» в Курагинском районе! Народ там, далеко не чуждый юмора, объявил нынешний вернисаж «два в одном». И это «два» рождало третье: ощущение светлого праздника в каждом из нас, ведь звучал и прекрасный голос московской оперной певицы Анны Будко, и чудесный баритон болгарина Димитра Хитемова, и волнующие хиты Вадима Редькина.

А разлука? Не что иное, как ожидание следующей встречи: в начале апреля в Абакане наши сегодняшние герои планируют провести вечер с любителями живописи и музыки (вопросы — ответы и небольшой концерт).

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