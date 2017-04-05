За жителями Абакана следят: полицейские ищут нарушителей противопожарного режима

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне штраф выписали дачнику, который сжигал старый мусор. До этого наказали ещё 4 нарушителей режима.

Особый противопожарный режим в Абакане введён 26 марта. Полицейские патрульно-постовой службы вместе со специалистами по ГО, ЧС и ПБ администрации города и сотрудниками госпожнадзора проверяют, соблюдают ли жители республиканской столицы запрет на разведение костров. Накануне во время рейда ревизоры нашли очередного нарушителя. Мужчина на своём участке дачного общества «Изумруд» сжигал строительный мусор в металлической бочке. Ему грозит штраф до 4 000 рублей.

В минувшую субботу специалисты составили аналогичные протоколы в отношении четырёх граждан. Рейды продолжатся.

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