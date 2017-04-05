Жителей Хакасии пригласили на птичий базар

6 апреля в 14:30 в заповеднике «Хакасский» отметят Международный день птиц.

Организаторы будут чествовать победителей республиканской акции «Сохраним мир птиц». В течение полугода участники со всей республики присылали свои творческие работы, развешивали кормушки, гнездовья, подкармливали пернатых друзей. В акции поучаствовали более 700 человек. Для гостей праздника приготовили увлекательную познавательную игру «Птичий базар». Детей и взрослых познакомятся с редкими и исчезающими видами птиц, обитающими на территории заповедника «Хакасский» и отправят на экскурсию в музей природы, сообщает пресс-служба заповедника.

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