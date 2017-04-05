Жителей Хакасии пригласили на птичий базар

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

6 апреля в 14:30 в заповеднике «Хакасский» отметят Международный день птиц.

Организаторы будут чествовать победителей республиканской акции «Сохраним мир птиц». В течение полугода участники со всей республики присылали свои творческие работы, развешивали кормушки, гнездовья, подкармливали пернатых друзей. В акции поучаствовали более 700 человек. Для гостей праздника приготовили увлекательную познавательную игру «Птичий базар». Детей и взрослых познакомятся с редкими и исчезающими видами птиц, обитающими на территории заповедника «Хакасский» и отправят на экскурсию в музей природы, сообщает пресс-служба заповедника.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,256