Жители Хакасии могут задать вопросы о весеннем призыве на горячие линии

Призыв на военную службу в соответствии с указом президента России проходит с 1 апреля по 15 июля. В армию отправятся ребята в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе.
В период весенней призывной кампании в Министерстве обороны РФ будут действовать горячие телефонные линии по вопросам призыва граждан на военную службу. Призывники и их родители могут получить ответы на все интересующие их вопросы:
В Министерстве обороны РФ
По вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 часов (мск) по номерам
8 (495) 696 - 68 - 03
8 (495) 696 - 68 - 04
8 (495) 696 - 68 - 05
В штабе ЦВО
Со вторника по четверг еженедельно по телефонам горячей линии
8(343) 359-35-86
8(343) 375-72-72
В Хакасии
администрация Абакана: 8 (3902) 23-66-20, 23-66-19
прокуратура Абакана: 8 (3902) 34 - 74 - 36
управление МВД России по Абакану: 8 (3902) 23 - 66 - 20; 23 - 66 -19
военная прокуратура Абаканского гарнизона: 8 (3902) 27 - 50 - 86
военный комиссариат РХ: 8 (3902) 34 - 21- 18, 34 - 13 - 08
военный комиссариат Абакана: 8 (3902) 22 - 44 - 35, 34 - 40 - 79
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