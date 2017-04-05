Жители Хакасии могут задать вопросы о весеннем призыве на горячие линии

Призыв на военную службу в соответствии с указом президента России проходит с 1 апреля по 15 июля. В армию отправятся ребята в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе.

В период весенней призывной кампании в Министерстве обороны РФ будут действовать горячие телефонные линии по вопросам призыва граждан на военную службу. Призывники и их родители могут получить ответы на все интересующие их вопросы:

В Министерстве обороны РФ

По вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 часов (мск) по номерам

8 (495) 696 - 68 - 03

8 (495) 696 - 68 - 04

8 (495) 696 - 68 - 05

В штабе ЦВО

Со вторника по четверг еженедельно по телефонам горячей линии

8(343) 359-35-86

8(343) 375-72-72

В Хакасии

администрация Абакана: 8 (3902) 23-66-20, 23-66-19

прокуратура Абакана: 8 (3902) 34 - 74 - 36

управление МВД России по Абакану: 8 (3902) 23 - 66 - 20; 23 - 66 -19

военная прокуратура Абаканского гарнизона: 8 (3902) 27 - 50 - 86

военный комиссариат РХ: 8 (3902) 34 - 21- 18, 34 - 13 - 08

военный комиссариат Абакана: 8 (3902) 22 - 44 - 35, 34 - 40 - 79

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