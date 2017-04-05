Жители Хакасии отправят целый мешок писем космонавтам

05.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На главпочтамте Абакана проходит акция «Почта в Звёздный городок». Любой желающий может отправить поздравления космонавтам.

 

На главпочтамте Абакана установлен специальный почтовый ящик «Почта в «Звёздный городок» для сбора писем и поздравлений в адрес космонавтов. Отправить открытку, письмо, почтовую карточку в «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» и поздравить действующих космонавтов Роскосмоса с Днём космонавтики может любой желающий.

Поздравления можно не только писать, но и рисовать. Кроме того, почта предлагает выбрать из списка одного из космонавтов и отправить послание лично ему. Открытки, почтовые карточки, марки и конверты, а также список действующих космонавтов Роскосмоса представлены в центральном почтовом отделении Абакана (ул. Щетинкина, 20, отделение почтовой связи №17).

7 апреля все собранные поздравления в специальном почтовом мешке отправятся в Звёздный городок космонавтам в «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

 

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