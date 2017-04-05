Живописцы из Хакасии попали в «100 художников Сибири»

В профессиональный справочник-альбом современного искусства «100 художников России», в который вошли работы пяти живописцев из Хакасии, выпущен в Новокузнецке.

Произведения Сергея Карлова, Александра Кобыльцова, Григория Краснова, Андрея Лобанова и Александра Суслова украшают энциклопедическое издание. Также в профессиональном справочнике представлены Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, Детская художественная школа им. Д.И. Каратанова и Союз художников Республики Хакасия (ВТОО «Союз художников России»). Фотографом проекта из нашей республики выступил Юрий Кудряшов. В Хакасию из Кемеровской области поступили лишь несколько экземпляров книги – участникам проекта, администрации города Абакана и министерству культуры республики.

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