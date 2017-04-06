Более 1000 жителей Хакасии обратились за назначением пенсии по интернету

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Более 30 государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом России, можно получить через глобальную сеть. Такая возможность у жителей Хакасии существует уже почти 2 года.

Одним из самых популярных электронных сервисов на сайте ПФР у жителей региона является обращение с заявлением о назначении пенсии. С начала года за этой услугой в ПФР обратились 1017 граждан. 1727 человек воспользовались интернетом для подачи заявления на доставку пенсии, 98 – обратились с заявлением о единовременной выплате и срочной пенсионной выплате из средств пенсионных накоплений, 34 – о выдаче сертификатов на материнский капитал, 7 – о распоряжении его средствами. В прошлом году за услугами, входящими в компетенцию ПФР, по интернету обратились более 7000 жителей республики. Чтобы получить услуги ПФР по интернету, достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ПФР, МФЦ, Отделение Почты России или офис Ростелекома. Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии.

 

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