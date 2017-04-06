Центр польской культуры получил прописку в главной библиотеке Хакасии

«Новый дом» Центр польской культуры обрёл на пятом этаже национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.

Новое помещение Центра, который является единственным в России, отмечает европейский стиль и современный дизайн. Любители польского языка и культуры обзавелись уголком, где можно спокойно заниматься и общаться с единомышленниками. ЦПК – это огромное подспорье для тех, кто изучает польский язык и хочет узнать о Польше что-то интересное. С 9 апреля возобновляет работу Клуб любителей польской культуры «Гармония», который работает при ЦПК, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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