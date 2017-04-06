«Денег дай, прибью а то! А не дашь, тады пропью долото», или Голодать – так с музыкой…

Авторский взгляд нашего внештатного автора Игоря Манского на ситуацию с очередной голодовкой вокруг давно законченной стройки.

Строчка из Высоцкого как нельзя кстати подходит к ситуации с начавшими голодовку… даже не знаю, как их назвать? Строителями? Шантажистами? Вымогателями? Судя по тому, что гражданин Салтынюк, повсеместно твердивший о том, что ему должны деньги (причём всегда – разные, от 30 до 100 с лишним тысяч рублей), так и не дошёл до суда, вряд ли голодовку можно назвать оправданной. Было бы что предъявить суду, наверняка пошел бы другим путем, а так… Впрочем, за состояние собственного здоровья каждый взрослый человек отвечает сам, голодовка так голодовка.

Для тех же, кто привык доверять не эмоциям, но фактам, могут быть интересны следующие данные. Дело, открытое по заявлению гражданина Салтынюка (?) в суде ещё в 2016 году, так и осталось без движения, так как Салтынюк в суд не явился (дважды!). В середине марта 2017 года Салтынюк и его товарищ по несчастью – зарплатным долгам – Хафиз Бахтигузин уведомили всех, кого только можно, о том, что им должны деньги, и если денег не будет, то будет голодовка.

В очередной раз ситуация с долгами разбиралась досконально. Служба судебных приставов РХ в конечном итоге взыскала по судебному решению в пользу Хафиза Бахтигузина более трёхсот тысяч рублей – но в основе этого было решение суда и исполнительный лист. И в этом случае можно было говорить о конкретных мерах, чтобы довести ситуацию до логического завершения. Пока шли разбирательства, гражданин Бахтигузин клятвенно обещал рассчитаться со своим товарищем – Евгением Салтынюком. Однако получив деньги, почему-то передумал…

Похоже, Салтынюк и Бахтигузин так и не смогли договориться, кто, кому и сколько должен. И вот сегодня стало известно, что Евгений Салтынюк с давно известной любительницей поголодать Натальей Добровольской начали всё-таки собственное очищение организма. Но в чём суть требований? А всё просто: дайте нам денег столько, сколько мы хотим. И неинтересно, откуда деньги возьмутся: подрядчик даст, власть раскошелится или с неба упадут – без разницы. Дайте и всё тут. Хотя, к примеру, законно ли требование Салтынюком 265 тысяч рублей за строительство дома в селе Целинном – не за счёт бюджета, не в рамках президентской стройки домов для погорельцев (этим флагом многие активно размахивают), а в рамках обычного частного строительства? Заказчик строительства данного дома утверждает, что выплатил 55 тысяч рублей бригаде Салтынюка, а потом из-за плохой работы вообще поменял бригаду и был вынужден не только оплатить новой бригаде работы, но и заново купить строительные материалы, так как бригада Салтынюка предыдущие материалы запорола. Законны ли вообще требования гражданина?

На вполне разумный вопрос: «Как доказать, что именно такие суммы и именно вам должны?», получаем ответ в духе «а кому нужны эти доказательства? Вы что, ополоумели? Мы же голодаем!». Видимо, эти граждане всерьез ожидают, что власти сейчас забегают, найдут денег, принесут, отдадут, по головке погладят и извинятся за беспокойство. То есть, если опрокинуть ситуацию на нашу с вами жизнь, делаем вывод: стоит разораться белугой на всю страну, что мне кто-то чего-то не заплатил, и тут же принесут нужную сумму денег. Так, может, товарищи, мы с вами неправильно живём? Работаем, документы оформляем, налоги платим? Когда можно просто так срубать денег? Или всё-таки кто-нибудь даст правовую оценку тому, а не нарушают ли уважаемые голодающие закон, став типичными шантажистами и вымогателями?

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