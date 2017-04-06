Энергетики Хакасии оберегают подстанции и ЛЭП от степных пожаров

В преддверии пожароопасного сезона специалисты взяли под усиленный контроль более десяти тысяч километров ЛЭП и свыше двух тысяч подстанций разного класса напряжения.

Сухая погода и сельскохозяйственные палы – главные угрозы энергообъектам. Сотрудники «Хакасэнерго» очистили от сухой травы территорию более 80 подстанций. Сейчас производится опашка периметра 59 подстанций напряжением 35 кВ. На очереди отдаленные участки в Таштыпском, Ширинском и Орджоникидзевском районах, сообщили в пресс-службе «Хакасэнерго».

Затраты на предупреждающие мероприятия составят более 170 тысяч рублей. Энергетики уверены в эффективности мер. В 2015 году во время масштабных апрельских пожаров в Хакасии огонь не раз пытался подступить к подстанциям, но не смог преодолеть защитные полосы. Ни один из крупных энергообъектов, находящихся вблизи очагов возгорания, не пострадал. Линии электропередачи защитить от пожаров значительно сложнее. Персонал филиала «Хакасэнерго» в пожароопасный сезон увеличивает количество плановых осмотров ЛЭП, производит замену деревянных опор на железобетонные, устойчивые к воздействию огня, информирует ГУ МЧС России по Хакасии.

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