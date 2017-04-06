Глава Хакасии улучшил свои позиции в медиарейтинге

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За март руководитель нашей республики прибавил 13 позиций. Это хороший показатель.

Рейтинг составляет независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. Специалисты "Медиалогии" при составлении списка учитывают несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием личности, в том числе: влиятельность источника информации, характер упоминания героя, наличие прямой или косвенной речи и другие.

На основе этих данных ежемесячно составляется медиарейтинг. За март Виктор Зимин улучшил свои позиции в нём аж на 13 пунктов. Это заметный рост. 

На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, на третьей строчке рейтинга расположился глава республики Крым Сергей Аксёнов.

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