Лес стоит, степь горит

На заседании республиканской комиссии по ЧС, которую возглавляет заместитель главы Хакасии Владимир Крафт, обсудили пожарную обстановку в республике.

Во всех муниципалитетах был проведён смотр готовности сил и средств, созданы нештатные формирования — патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы. В их задачи входит контроль за обстановкой на территориях, оперативное реагирование на возникающие возгорания, а также выявление виновных.

Владимир Крафт поручил ответственным министерствам, ведомствам и органам местного само-управления обеспечить круглосуточное дежурство, мониторинг и сбор данных о пожарах в Хакасии и принимать оперативные меры по тушению природных возгораний.

Лесных пожаров на территории республики не зарегистрировано (в 2016 году — 1 лесной пожар на площади 1,5 гектара). С 3 апреля объявлено начало пожароопасного сезона на большинстве земель лесного фонда.

Проводятся профилактические выжигания и одновременно учения личного состава пожарно-химических станций по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров. Для оперативного обнаружения последних ведётся наземный, космический и авиационный мониторинг. К сведению, министерство природных ресурсов и экологии Хакасии организовало горячую линию, на которую можно позвонить в случае возникновения лесного пожара — 8-800-100-94-00.

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