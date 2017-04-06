Машинист пострадавшего от теракта поезда отдал подаренные ему деньги раненой

Машинист электропоезда Александр Каверин, благодаря действиям которого удалось избежать большего количества жертв при теракте в петербургском метро, передал собранные для него деньги одной из пострадавших при взрыве.

Каверин сообщил, что некая организация собрала для него деньги в качестве благодарности за действия во время взрыва в метро. Но, по его словам, ему «ничего не надо». «Решил передать женщине, которая в данный момент находится институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, ей ампутировали ногу», - передает его слова ТАСС.Он добавил, что пострадавшая всем обеспечена, однако впоследствии ей наверняка понадобится помощь. При этом машинист не уточнил сумму собранных средств.

Каверин ранее получил госнаграду.

Во вторник он рассказал о взрыве в метро в Петербурге и о своих действиях.

Напомним, вскоре после взрыва в метро СК России сообщил, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, действовал грамотно и помог предотвратить появление еще большего количества жертв. Всего в результате взрывапогибли 14 человек.

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