От дороги до больницы

Председатель комитета Верховного Совета РХ по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям Михаил Саражаков совершил рабочую поездку в село Очуры Алтайского района.

Депутат посетил очурскую участковую больницу. Повстречался со школьными педагогами и воспитателями детского сада «Василёк», заехал в местный Дом культуры.

Медработники затронули вопрос создания пункта скорой помощи. По их мнению, проблему оказания экстренной медицинской помощи можно было бы решить путём замены пяти коек сестринского ухода в отделении стационара на пункт скорой помощи в селе, который бы охватил близлежащие населённые пункты. Причём больные гарантированно были бы обеспечены стационарным лечением в Новороссийской участковой больнице, где часть коек пустует. Депутат дал обязательство посодействовать в этом вопросе — парламентарий обратится в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Хакасии.

На встрече в местном Доме культуры законодатель доложил о старте в России проекта «Местный Дом культуры», реализуемого под эгидой партии «Единая Россия». Он направлен на развитие учреждений культуры в малых городах и сёлах. Материальная поддержка будет оказана и очурскому ДК: на ремонт выделят около 200 тысяч рублей.

Общей для всех сельчан остаётся проблема бездорожья. Они пожаловались на разбитую дорогу на улице Советской. Депутат доложил, что на ремонт полотна заложены средства в республиканском и местном бюджетах в сумме около 5,5 миллиона рублей.

— Теперь необходимо провести конкурс на выбор подрядчика, — подчеркнул Михаил Саражаков.

Также очурцы обратили внимание на отдалённость остановок друг от друга и отсутствие транспортного сообщения на краю села. Депутат вместе с председателем Алтайского района Раисой Капустиной дал надежду, что поможет закрыть транспортную тему и обратится в минтранс Хакасии. «Ранее с такими же трудностями столкнулись кировчане. И совместными усилиями нам удалось с этой проблемой справиться», — добавил Михаил Саражаков.

Как и раньше, жителей Очур волновал вопрос выпаса скота. Депутат рассказал о недавно принятом по инициативе муниципальных властей решении ужесточить административную ответственность за выпас скота в не отведённых для этого местах — штраф в размере трёх тысяч рублей. При этом Михаил Саражаков добавил, что местными властями прикладываются необходимые усилия по организации выпаса домашних животных. Теперь дело за населением.

— Глава села Людмила Клевцова оформила публичный сервитут на две тысячи гектаров вокруг села для выпаса скота, — отметил парламентарий. — Теперь на сходе, который пройдёт 20 апреля, вы должны определиться со стоимостью услуг пастуха и нанять табунщика.

Как и прежде, жители пришли не только просить, но и поблагодарили депутата за оказанное содействие. Так, пришедшей на личный приём сельчанке народный избранник помог решить вопрос со строительством жилья.

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