Пенсионерка из Хакасии покоряет интернет своими видео

Женщина с помощью специальной программы создаёт на роликах иллюзию путешествия по миру. Автор также создала свой канал на YouTube и собирает всё больше подписчиков.

Татьяна Субботина из Саяногорска научилась применять хромакей — соединять в одном несколько слоёв видео. Теперь женщина создаёт различные ролики, выкладывает их на свой канал в YouTube и завоёвывает любовь пользователей. Кто-то называет пенсионерку сумасшедшей и рекомендует заняться вязанием носков. А кто-то одобряет занятие жительницы города металлургов, ведь она разобралась не только с тем, как пользоваться Интернетом, снимать видео и выкладывать его, она научилась пользоваться хромакеем. Первое видео с использованием этой техники за месяц набрало 148 тысяч просмотров. У других роликов просмотров пока не много. но женщина не отчаивается, ведь она в любой момент может нырнуть в море, или забраться на красивую гору.

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