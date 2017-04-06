Пожарные усмирили огненную стихию на саяногорских дачах

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ЧП случилось поздно вечером в одном из садоводческих обществ.

Из-за неосторожного обращения с огнём неизвестных на одном из участков загорелись надворные постройки. Вагончик и сарай полыхали изнутри по всей площади. Возникла угроза перехода огня на другие наделы. Хозяев дачи на месте пожара не было. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 27 квадратных метров. Слаженная работа огнеборцев позволила защитить постройки соседних участков от перехода огня и оперативно ликвидировать загорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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