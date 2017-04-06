Правительство Хакасии взялось за стройотряды

В Абакане под председательством заместителя главы Хакасии Ирины Смолиной прошло совещание на котором обсудили проблемы и перспективы развития в республике движения студенческих отрядов.

- Многие из нас в своё время прошли в студенческих отрядах хорошую школу жизни, получили практические знания. По поручению главы Хакасии Виктора Зимина нам необходимо выработать комплекс мер, который позволят вывести движение студотрядов в республике на новый уровень, - пояснила актуальность темы Ирина Смолина.

В ходе обсуждения выяснилось, что с каждым годом количество молодежи проходящей через студенческие отряды растет. Но исчисляется пока не тысячами, а сотнями. Выходу на новые рубежи и масштабы мешает несогласованность заинтересованных лиц. Сегодня в этом направлении работают и министерства Хакасии, и ВУЗЫ, и движение Российских студотрядов (РСО). Все они заинтересованы в общем результате, но необходим общий план действий.

По итогам совещания принято решение замкнуть деятельность по развитию студотрядов в Хакасии за РСО, как организацию, которая в масштабах страны объединяет более двухсот тысяч студотрядовцев. Но работу общественная молодежная организация должна вести в тесной координации с исполнительной властью республики и местными учебными заведениями.

- Думаю, что РСО было бы особенно важно сосредоточить усилия на подготовке командиров и комиссаров, которые поведут за собой остальных, - дала совет представительнице РСО Анастасии Голоновской Ирина Смолина.

До 1 мая, с учетом высказанных позиций, участники совещания должны разработать совместный план развития студотрядов в Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







